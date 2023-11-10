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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Brent подорожала до $80,87 за баррель, но завершает неделю в минусе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которого опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

К 14:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,07%), до $80,87 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,81 (1,07%), до $76,55 за баррель.

Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 5%.

Слова главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, прозвучавшие накануне, усилили опасения трейдеров в отношении перспектив экономики США и, соответственно, спроса на нефть в стране. Пауэлл сказал, что американский ЦБ без колебаний вновь поднимет базовую ставку, если сочтет это целесообразным с учетом динамики инфляции.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким, и в недавнем падении цен виноваты спекулянты, сообщает MarketWatch.

Brent WTI Абдулазиз бен Сальман США Ближний Восток Саудовская Аравия ФРС
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