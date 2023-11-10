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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Brent подорожала до $81,1 за баррель, но завершит неделю в минусе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

К 18:20 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,09 (1,36%), до $81,1 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,11 (1,47%), до $76,85 за баррель.

Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 4,5%.

"Настрой нефтяного рынка изменился: то, что началось как отказ от премии за геополитический риск, превратилось в серьезную коррекцию", - сказала MarketWatch аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламберхт.

Снижение цен, по ее словам, "повышает вероятность того, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение добычи еще на один квартал".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким, и в недавнем падении цен виноваты спекулянты.

Brent WTI Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия ХАМАС Израиль
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