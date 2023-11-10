Нефть Brent подорожала до $80,5 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром продолжили подъем, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся, пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 по московскому времени составляют $80,5 за баррель, что на $0,49 (0,6%) выше цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,47 - до $80,01 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на $0,37 (0,5%) и составляет $76,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на $0,41 - до $75,74 за баррель.

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Фундаментальные показатели нефтяного рынка не указывают на надвигающийся кризис поставок, хотя риски перебоев остаются выше, чем они были до нападения ХАМАС на Израиль, заявил вице-президент S&P Global Commodity Insights Джим Буркхард, слова которого приводит MarketWatch.