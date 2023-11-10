Минсельхоз и Минпромторг будут добиваться долгосрочных договоров от птицеводов и торговли

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Минпромторг РФ для стабилизации цен на продукцию птицеводства будут добиваться от птицеводов и торговли заключения долгосрочных договоров на поставку продукции.

"Совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Как сообщалось, по данным Росстата, потребительские цены на яйца в октябре по сравнению с сентябрем повысились на 13,1%, с начала года - на 18,7%. Курятина в минувшем месяце подорожала на 3,7%, с начала года - на 29,1%.

Как считает Минсельхоз, рост цен на продукцию птицеводства в этом году происходит на фоне повышенного спроса, хотя производство мяса птицы и яиц растет. "С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте", - сообщает ведомство.

Как заявил журналистам гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, ситуация на рынке мяса птицы нормализуется.

"Отпускные цены производителей на основной ассортимент на этой неделе продолжили снижение как при поставках социально значимых позиций в сетевой ритейл, так и в оптовом канале сбыта. Вследствие инерционности розничной торговли мы ожидаем, что снижение через некоторое время будет транслировано в потребительские цены", - сказал он, отметив, что птицеводы предпринимают меры по наращиванию производства, несмотря на имеющиеся сложности.

"По итогам этого года мы ожидаем положительную динамику показателей производства", - сказал он.

Комментируя ценовую ситуацию на продовольственном рынке в целом, Минсельхоз отмечает, что она соответствует сезонным тенденциям. По многим позициям цены производителей сейчас ниже или на уровне тех, что были годом ранее. Так, на сливочное масло (-0,1%), сыры (-0,3%), подсолнечное масло (-2%), гречневую крупу (-16,9%), рис (-1,4%), пшеничную муку (-2,2%), макаронные изделия (-2%) и другую продукцию. Отпускные цены на свинину, подсолнечное масло, рис, сахар, вермишель снизились и за последний месяц.

В октябре меньше стала цена картофеля (-3,2%), моркови (-2,3%), капусты (-5%), свеклы (-2,4%), лука (-0,3%). "При этом отмечается сезонный рост цен на томаты и огурцы, что обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, а также традиционным увеличением поставок на рынок более дорогих импортных овощей", - поясняется в сообщении.

Минсельхоз также отметил, что производство овощной продукции в 2023 году показывает положительную динамику. В частности, в теплицах получено уже 1,3 млн тонн овощей (+0,5%). В том числе собрано 720,6 тыс. тонн огурцов и 555,9 тыс. тонн томатов.