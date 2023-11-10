Яйца и курятина стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ в октябре

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в октябре по сравнению с сентябрем повысились на 1,5%, больше всего подорожали яйца и курятина.

Как сообщил Росстат в пятницу, с начала года продукты питания стали дороже на 5,3%, в 2022 году к концу октября они повысились на 6,5%. Эти показатели не учитывают цены на алкогольные напитки, которые за месяц подорожали на 0,3%, с начала года - на 2,4%, в годовом выражении - на 1,8%.

Так, цены на яйца в октябре по сравнению с сентябрем повысились на 13,1%, с начала года - на 18,7%, в годовом выражении - на 23,9%. Курятина в минувшем месяце подорожала на 3,7%, с начала года - на 29,1%, по сравнению с октябрем прошлого года на 26,8%.

Рост цен отмечался и на отдельные виды плодоовощной продукции, которая в целом за месяц подорожала на 1,9%, с начала года - на 11%, в годовом выражении - на 24%. Так, цены на помидоры в октябре повысились на 31,1%, чеснок - на 8,5%, бананы - на 5,8%, апельсины - на 3,6%, виноград - на 2,1%. В то же время картофель подешевел на 8,9%, капуста - на 7,7%, морковь - на 6,6%, яблоки - на 6%, лимоны - на 2,4%, свекла - на 2,3%.

Среди других продовольственных товаров гамбургеры подорожали на 4,8%, куриные окорочка - на 4,2%, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы и оливковое масло - на 3,1-3,3%, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), рис, сухие молочные смеси для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 1,9-2,9%. Цены на говядину и свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясной фарш, пшеничный и ржаной хлеб, булочные изделия, молоко для детей, манная крупа повысились на 1,5-1,8%.

Подсолнечное масло в октябре подорожало на 1%. Но по сравнению с началом года цены ниже на 1,5%, в годовом выражении - на 4,2%.

Мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель и какао подешевели на 0,2-0,7%.

Цены на сахар за месяц снизились на 0,5%, но с начала года сохраняется положительная динамика в 17,5%. По сравнению с октябрем прошлого года сахар остается дороже на 7,6%.