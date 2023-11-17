Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Минсельхоз с декабря введет целевое льготное кредитование производителей бройлеров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Производители бройлеров в РФ с 1 декабря этого года смогут получить льготные инвестиционные кредиты.

Как сообщает Минсельхоз, для дополнительной поддержки этого направления в птицеводстве Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров.

ЭкономикаРост цен на яйца в РФ на прошлой неделе ускорился до 3,4%Читать подробнее

"Так, начиная с 1 декабря 2023 г. производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступные инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов", - говорится в пресс-релизе.

Как считают в ведомстве, утверждение проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров.

При этом в пресс-релизе напоминается, что в целом производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них – субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и др.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

EU Observer сообщил о готовящихся санкциях против российских ювелирных изделий

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });