Минсельхоз с декабря введет целевое льготное кредитование производителей бройлеров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Производители бройлеров в РФ с 1 декабря этого года смогут получить льготные инвестиционные кредиты.

Как сообщает Минсельхоз, для дополнительной поддержки этого направления в птицеводстве Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров.

"Так, начиная с 1 декабря 2023 г. производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступные инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов", - говорится в пресс-релизе.

Как считают в ведомстве, утверждение проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров.

При этом в пресс-релизе напоминается, что в целом производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них – субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и др.