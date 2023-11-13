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Крупнейший пенсионный фонд США Calpers увеличил доли в Tesla и Rivian

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) увеличил позиции в акциях производителей электромобилей Tesla Inc. и Rivian Automotive Inc. в третьем квартале, сократив при этом долю в Oracle Corp..

В июле-сентябре Calpers приобрел 2,3 млн акций Tesla и 215 405 бумаг Rivian. В результате количество акций Tesla в портфеле пенсионного фонда увеличилось до 9 млн штук, Rivian - до 976 594.

Кроме того, Calpers приобрел 758 727 акций поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies, увеличив свой пакет до 3,5 млн бумаг.

С начала текущего года акции Tesla подорожали на 74%, Rivian - подешевели на 16%, Palantir - подорожали в 3 раза.

Calpers продал 1 млн акций Oracle в третьем квартале, сократив свой пакет до 7 млн бумаг. Стоимость акций Oracle в этом году увеличилась на 38%.

Calpers управляет активами в размере $456 млрд, его клиентами являются 2 млн государственных и муниципальных служащих штата Калифорния, а также членов их семей.

Oracle Rivian Tesla Калифорния США Calpers
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