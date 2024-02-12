Американский пенсионный фонд Calpers удвоил портфель акций Intel

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) вдвое увеличил свой портфель акций Intel, а также существенно нарастил инвестиции в Nvidia и Walt Disney Co..

Фонд приобрел 8,1 млн акций Intel Corp., в результате теперь ему принадлежит 16,1 млн бумаг чипмейкера, говорится в сообщении Calpers, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Также фонд увеличил свою позицию в Nvidia Corp. на 1,8 млн акций - до 7,5 млн, в Disney - на 1,7 млн бумаг, до 6,6 млн.

При этом Calpers продал почти 28,5 тысячи акций Netflix Inc., и теперь ему принадлежит менее 786 тысяч бумаг стримингового сервиса.

Котировки акций Intel за последние три месяца выросли на 13,3%, Nvidia - на 48,4%, Disney - на 21,2%, Netflix - на 26,3%. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за этот период увеличились на 13,9% и 15,9% соответственно.

Calpers управляет активами на сумму около $500 млрд, его клиентами являются 2 млн государственных и муниципальных служащих штата Калифорния, а также членов их семей.