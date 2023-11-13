Альфа-банк за 9 месяцев получил чистую прибыль по РСБУ в сумме 85,8 млрд руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк за 9 месяцев заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 85,8 млрд рублей, в третьем квартале - 33,6 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает.

Чистые процентные доходы Альфа-банка в январе-сентябре составили 232,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 130,7 млрд рублей. Расходы на резервы под ожидаемые кредитные убытки составили 92,5 млрд рублей, резервы по прочим потерям - 61,5 млрд рублей.

Портфель розничных кредитов банка с начала года увеличился на 25% благодаря фокусу на обеспеченное кредитование и кредиты наличными, объем корпоративных кредитов вырос на 38%. Депозитный портфель банка за этот период показал рост более чем на 37%.

С начала года банк нарастил розничную клиентскую базу на 4 млн, до 29,6 млн человек, говорится в сообщении кредитной организации.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2023 года занимает 4-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк в прошлом году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей, в том числе из-за заморозки части активов в иностранной валюте и валютной переоценки.