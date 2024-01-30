Альфа-банк в 2023 году получил 118 млрд руб. прибыли по РСБУ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк в 2023 году получил 118 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против рекордного убытка в 117,1 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка увеличились на 67% за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса.

Активы банка за прошлый год выросли на 45%. Объем корпоративных кредитов вырос на 51%, портфель розничных кредитов увеличился на 40%.

Депозитный портфель банка увеличился на 46% за год за счет роста объема средств физических лиц (на 53%) и юридических лиц (на 40%).

За год число розничных клиентов банка выросло более чем на 4,6 млн человек и превысило 30 млн. Число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на четверть и достигло 1,6 млн.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 4-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".