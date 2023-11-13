Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре получил 38 млрд руб. прибыли по РСБУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 38 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации.

В I полугодии 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 28,2 млрд рублей. Таким образом, в III квартале кредитная организация получила 9,8 млрд рублей прибыли.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Банк в январе-сентябре 2023 года восстановил резервы на 704,65 млн рублей. В I полугодии кредитная организация восстановила резервы на 2,2 млрд рублей. Таким образом, расходы банка на резервы в III квартале составили 1,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов в январе-сентябре равнялся 36 млрд рублей (в III квартале - 12,9 млрд рублей), после резервов - 36,8 млрд рублей (в III квартале - 11,5 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября достигли 958,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 14,8%. В III квартале этот показатель возрос на 12,1% с 854,7 млрд рублей по итогам I полугодия 2023 года.

Кредитный портфель после вычета резервов на 30 сентября 2023 года составил 737 млрд рублей. Этот показатель в январе-сентябре вырос на 14,2%, в III квартале - на 18,2%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года составили 753,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13,7%. В III квартале этот показатель также возрос на 13,7%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 170,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19,1%, в III квартале - на 5,6%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 9 месяцев 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".