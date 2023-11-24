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Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре получил 36,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 36,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Рентабельность капитала в январе-сентябре составила 31,2%, в третьем квартале - 20,3%.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Чистый процентный доход до начисления резервов в январе-сентябре составил 34,8 млрд рублей (в III квартале - 12,7 млрд рублей), после резервов - 39,3 млрд рублей (12,8 млрд рублей).

Чистый комиссионный доход в январе-сентябре сложился в сумме 9,4 млрд рублей, в III квартале - 3 млрд рублей.

Операционные расходы в январе-сентябре 2023 года составили 18,3 млрд рублей (6,3 млрд рублей за III квартал). Отношение издержек к доходам в январе-сентябре - 33,8% (36,3%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября 2023 года был равен 660,3 млрд рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с 1 января 2023 года. Основную часть портфеля (76,1%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 23,9%. Корпоративный кредитный портфель в январе-сентябре вырос на 21%, до 502,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель - на 11,7%, до 155,2 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 октября 2023 года снизилась до 5,7% против 8,5% на 1 января 2023 года. Покрытие резервами проблемной задолженности составило 97,1% (на 1 января 2023 года - 90,2%).

Средства клиентов на 1 октября 2023 года составили 612,3 млрд рублей, сократившись с начала года на 4,5%.

Собственный капитал банка за январь-сентябрь 2023 года вырос на 18,8%, до 168,5 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 9 месяцев 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
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