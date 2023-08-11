Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии получил 28,2 млрд руб. прибыли по РСБУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в первом полугодии 2023 года получил 28,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

В I квартале 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 14,8 млрд рублей. Таким образом, во II квартале кредитная организация получила 13,5 млрд рублей прибыли.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Банк в I полугодии 2023 года восстановил резервы на 2,2 млрд рублей. В I квартале кредитная организация восстановила резервы на 2,6 млрд рублей. Таким образом, расходы банка на резервы во II квартале составили 0,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов в I полугодии 2023 года составил 23,1 млрд рублей (во II квартале - 11,5 млрд рублей), после резервов - 25,3 млрд рублей (во II квартале - 11,1 млрд рублей).

Активы банка на 30 июня 2023 года достигли 854,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,3%. Во втором квартале этот показатель увеличился на 2,7% с 832,1 млрд рублей по итогам первого квартала 2023 года.

Кредитный портфель после вычета резервов на 30 июня 2023 года составил 623,7 млрд рублей. Этот показатель в I полугодии сократился на 3,2%, во II квартале он вырос на 0,6%.

Средства клиентов в январе-июне текущего года не изменились и составили 662,6 млрд рублей. Во II квартале этот показатель увеличился на 1,9%.

Собственные средства банка на 30 июня 2023 года достигли 161,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12,6%, во втором квартале - на 2,1%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I полугодия 2023 года занимал 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".