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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Подъем цен на нефть ускорился после публикации прогноза ОПЕК

Brent подорожала до $82,2 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост вечером в понедельник после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 по московскому времени подорожали на $0,77 (0,95%) - до $82,20 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,7 (0,91%) - до $77,87 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд.

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

"Незначительный пересмотр данных ОЭСР в сторону понижения за первые три квартала года был более чем компенсирован пересмотром данных ОЭСР в сторону повышения по регионам, не входящим в ОЭСР. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 82 тыс. б/с - до 45,8 млн б/с, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 2,4 млн б/с - до 56,3 млн б/с", - отмечается в отчете.

"В целом мы считаем, что рынок нефти будет сбалансированным в ближайшие месяцы. Также есть риск, что ОПЕК+ решит еще сильнее сократить поставки в случае дальнейшего снижения цен", - написал Эдвард Гарднер из Capital Economics. Он по-прежнему полагает, что Brent будет стоить $85 за баррель в конце текущего и в конце следующего года.

Brent WTI ОПЕК
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