Brent подорожала до $82,88 за баррель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают подниматься во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

К 8:09 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,44%), до $82,88 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,09 (1,3%), до $82,52 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,35 (0,45%), до $78,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,09 (1,4%), до $78,26 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тысяч баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

До этого цены на нефть снижались три недели подряд на опасениях по поводу замедления ведущих экономик мира, включая США и Китай, отметил аналитик City Index Фавад Разакзада. После коррекции эти опасения уже в значительной степени заложены в текущие котировки, добавил он.

"Фундаментальные показатели все еще поддерживают цены, и мы ожидаем дефицита топлива на рынке до конца текущего года", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.