ОПЕК чуть повысила оценку роста спроса на нефть в 2023 г. и сохранила на 2024 г.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рост мирового спроса на нефть в IV квартале оказался лучше, чем ожидалось (на 150 тыс. баррелей в сутки), поэтому ОПЕК немного повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году до 2,5 млн б/с.

Как говорится в ежемесячном отчете организации, спрос на нефть в IV квартале оказался выше в странах, не входящих в ОЭСР.

"Незначительный пересмотр данных ОЭСР в сторону понижения за первые три квартала года был более чем компенсирован пересмотром данных ОЭСР в сторону повышения по регионам, не входящим в ОЭСР. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 82 тыс. б/с до 45,8 млн б/с, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 2,4 млн б/с до 56,3 млн б/с", - отмечают аналитики.

ОПЕК ожидает сильного роста на нефть в американских странах ОЭСР на фоне растущего спроса на керосин и бензин.

Эксперты повысили оценку потребления нефти в 2022 году на 30 тыс. б/с до 99,66 млн б/с, на 50 тыс. б/с повышен прогноз роста за 2023 год. Таким образом, теперь ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,46 млн б/с до 102,1 млн б/с.

Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с – до 104,36 млн б/с.