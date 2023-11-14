Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Дефицит бюджета США в октябре сократился на 24%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в октябре составил $66,564 млрд, что на 24,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($87,874 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 26,7% и достигли $403,434 млрд против $318,5 млрд годом ранее.

Расходы выросли на 15,7% - до $469,997 млрд по сравнению с $406,374 млрд. Процентные выплаты по госдолгу практически удвоились и составили $88,9 млрд против $47,6 млрд в октябре прошлого года.

Октябрь - первый месяц финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

ОПЕК повысила оценку производства жидких углеводородов в России в 2023 и 2024 году

Альфа-банк за 9 месяцев получил чистую прибыль по РСБУ в сумме 85,8 млрд руб.

Производители электромобилей увеличивают скидки на фоне падения спроса

Производители электромобилей увеличивают скидки на фоне падения спроса

ОПЕК обвинила спекулянтов в падении цен на нефть

ОПЕК обвинила спекулянтов в падении цен на нефть

Зерновой союз предупредил о подорожании производства зерна в 2024 году минимум на 30%

Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при совершении переводов

"Соллерс" локализует производство автокомпонентов в Ульяновске

"Соллерс" локализует производство автокомпонентов в Ульяновске
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });