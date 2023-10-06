ФРС стала основным пострадавшим из-за падения цен 30-летних госбумаг США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система, крупнейший держатель тридцатилетних гособлигаций США, является одним из главных пострадавших из-за распродажи на рынке госбумаг в последнее время, пишет MarketWatch.

Тридцатилетние бонды являются одними из самых надежных ценных бумаг, но резкое падение их котировок за последние две недели сопоставимо со спадом, наблюдавшимся на рынке акций во время краха доткомов и финансового кризиса 2007-2009 гг., отмечают эксперты.

Облигации с погашением в 2050 году, выпущенные в мае и августе 2020 года, вечером в четверг торговались по цене 45 центов и 47 центов за $1 номинальной стоимости. Федрезерв владеет 18,8% находящихся в обращении "длинных" бумаг, эмитированных в мае, и 24% - в августе, что делает его крупнейшим владельцем данных выпусков. Инвесткомпании Vanguard Group и BlackRock занимают второе и третье место.

Инвесторы распродают долгосрочные госбумаги по ряду причин. В их число входят опасения относительно растущего дефицита бюджета страны и необходимости увеличения объема госдолга, продолжающаяся борьба ФРС с инфляцией и разногласия в Конгрессе.

Между тем Федрезерв, как и другие центробанки, может переживать колебания рынка без необходимости продавать облигации по низкой цене.

"ФРС может иметь убыток на балансе и продолжать вести нормальную деятельность", - отмечает старший портфельный управляющий NewEdge Wealth Бен Эмонс. По его словам, Федрезерв имеет возможность "продержаться до погашения, и единственное, что может изменить ситуацию, - это если инфляция станет очень, очень большой проблемой". Это, вероятно, "приведет к новой волне попыток ФРС контролировать ситуацию и прогнозы" и продаже госбумаг, как это делает сейчас Банк Англии, сказал эксперт.

Доходность тридцатилетних бондов в пятницу составляет 4,913% годовых по сравнению с 4,888% на закрытие рынка днем ранее. Таким образом, она приближается к отметке 5% и находится на максимуме за последние 16 лет. Для сравнения: в мае и августе 2020 года доходность тридцатилетних облигаций находилась ниже 1,5%, а в апреле текущего года составляла 3,54%.

Между тем рост доходности госбумаг укрепил убежденность инвесторов в том, что Федрезерв закончил кампанию по агрессивному повышению процентных ставок, пишет Financial Times.

Последним высокопоставленным чиновником, поддержавшим эту точку зрения, стала президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она заявила в четверг, что центральному банку не нужно "торопиться с какими-либо решениями" по процентным ставкам в то время, когда ценовое давление уменьшилось, рынок труда демонстрирует признаки охлаждения, а доходность госбумаг резко выросла.

По ее словам, если финансовые условия не изменятся, то "необходимость в дальнейших действиях у нас уменьшится". "Мы сможем удерживать процентные ставки на стабильном уровне и позволим денежно-кредитной политике работать", чтобы оказать влияние на экономику страны, отметила она.