Доходность 10-летних US Treasuries превысила 5% впервые за 16 лет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник поднялась выше отметки в 5% годовых впервые с 2007 года.

Она увеличилась в ходе торгов на 9 базисных пунктов (б.п.), достигнув 5,021%.

По итогам прошлой недели доходность 10-летних US Treasuries подскочила почти на 30 б.п., несмотря на пятничное снижение, вызванное увеличением спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации ближневосточного конфликта. Недельный подъем доходности этих бумаг был максимальным с начала апреля, отмечает Market Watch.

Снижению стоимости US Treasuries и, соответственно, росту доходности, способствуют ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение долгого времени, а Минфин США увеличит выпуск гособлигаций, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

Дефицит госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,695 трлн, увеличившись на $320 млрд (23%) по сравнению с предыдущим фингодом, сообщило в пятницу министерство финансов страны. Как отмечают в Минфине, более крупный, чем в 2023 фингоду, дефицит бюджета США фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 гг.

Доходность 30-летних US Treasuries в понедельник увеличилась на 9 б.п., достигнув 5,183%.