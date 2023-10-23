Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Доходность 10-летних US Treasuries превысила 5% впервые за 16 лет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник поднялась выше отметки в 5% годовых впервые с 2007 года.

Она увеличилась в ходе торгов на 9 базисных пунктов (б.п.), достигнув 5,021%.

По итогам прошлой недели доходность 10-летних US Treasuries подскочила почти на 30 б.п., несмотря на пятничное снижение, вызванное увеличением спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации ближневосточного конфликта. Недельный подъем доходности этих бумаг был максимальным с начала апреля, отмечает Market Watch.

Снижению стоимости US Treasuries и, соответственно, росту доходности, способствуют ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение долгого времени, а Минфин США увеличит выпуск гособлигаций, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

Дефицит госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,695 трлн, увеличившись на $320 млрд (23%) по сравнению с предыдущим фингодом, сообщило в пятницу министерство финансов страны. Как отмечают в Минфине, более крупный, чем в 2023 фингоду, дефицит бюджета США фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 гг.

Доходность 30-летних US Treasuries в понедельник увеличилась на 9 б.п., достигнув 5,183%.

US Treasuries США Джером Пауэлл ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });