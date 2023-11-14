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Stellantis предложит добровольное увольнение половине "белых воротничков" в США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV намерен предложить половине "белых воротничков" в США возможность добровольного увольнения с выплатой выходного пособия, сообщает CNBC.

Это предложат 6400 из 12 700 сотрудников, не состоящих в профсоюзе и проработавших в компании не менее 5 лет. Срок действия предложения истекает 8 декабря.

"На фоне сложных рыночных условий для американской автомобильной отрасли, Stellantis предпринимает необходимые меры по защите компании и наших операций, - говорится в электронном письме компании, оказавшемся в распоряжении CNBC. - Stellantis предложит возможность добровольного ухода сотрудникам, которые не входят в профсоюз и хотят уволиться или выйти на пенсию, с выгодными компенсационными выплатами".

Представитель Stellantis отклонила запрос о комментарии по поводу общего количества запланированных увольнений или объема средств, которые таким образом ожидает сэкономить компания. Также она не стала комментировать, пойдет ли автопроизводитель на принудительные увольнения в случае, если многие сотрудники не согласятся уйти добровольно.

В конце октября автоконцерндостиг предварительного соглашения с профсоюзом работников автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW). Это положило конец забастовке более 14 тысяч работников предприятий Stellantis, а также распределительных центров компании по всей стране. Соглашение предусматривает повышение зарплат работникам в среднем на 25% в течение четырехлетнего срока контракта, а также улучшение ряда других условий.

Stellantis который был создан в начале 2021 года путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group.

Stellantis UAW США
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