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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Профсоюз UAW договорился со Stellantis о прекращении забастовок

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW) достиг предварительного соглашения со Stellantis NV вслед за заключением аналогичной сделки с Ford Motor Co.

Это, как ожидается, положит конец забастовке более 14 тыс. работников предприятий Stellantis в Мичигане и Огайо, а также распределительных центров компании по всей стране.

В то же время UAW заявил в субботу о расширении забастовки на еще одно предприятие General Motors Co. (GM). Порядка 4 тыс. сотрудников завода автопроизводителя в Теннесси присоединились к 18 тыс. уже бастовавшим работникам предприятий и распределительных центров GM в США.

UAW не объяснил, чем именно вызвано решение о расширении забастовки на предприятиях GM, отмечает Market Watch. Завод компании в Теннесси производит двигатели для автомобилей, поставляемые на другие ее предприятия внутри страны, а также выпускает ряд дорогостоящих моделей, включая электромобиль Cadillac Lyriq.

На прошлой неделе стало известно, что Ford заключил соглашение с UAW, предусматривающее повышение зарплат на 25% в течение срока контракта (до 30 апреля 2028 года) наряду с другими улучшениями условий труда.

В воскресенье соглашение было одобрено профсоюзными руководителями на предприятиях Ford.

Stellantis UAW
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