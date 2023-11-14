Райффайзенбанк за 9 месяцев получил почти 93 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк за 9 месяцев 2023 года получил почти 93 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

Чистая прибыль Райффайзенбанка в I полугодии текущего года составила 58,3 млрд рублей. Таким образом, в III квартале 2023 года банк получил 34,7 млрд рублей чистой прибыли.

Кредитная организация в I квартале 2023 года получила 26,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, во II квартале - 31,9 млрд рублей прибыли.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 18,3 млрд рублей. В III квартале банк восстановил резервы на 0,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 79,2 млрд рублей (в III квартале - 29,4 млрд рублей), после резервов - 60,9 млрд рублей (в III квартале - 30,1 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 2,292 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%, в III квартале - на 2,3%.

Кредитный портфель после вычета резервов за 9 месяцев 2023 года вырос на 9,5% - до 1,350 трлн рублей. Этот показатель в III квартале сократился на 2,6%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года выросли на 3,4% - до 1,652 трлн рублей. В III квартале этот показатель снизился на 3,3%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 394,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29,3%. В III квартале они выросли на 8,3%.

Райффайзенбанк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".