Райффайзенбанк во II декаде октября выбыл из топ-10 по депозитам физлиц

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк, который вернулся в состав десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в конце февраля 2023 года после того, как выбыл из него в начале года, во второй декаде октября вновь уступил место Московскому кредитному банку (МКБ), следует из материалов Банка России.

Это существенно отразилось на среднем арифметическом значении максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями), показатель вырос на 1,256 процентного пункта (п.п.), до 11,436%. Это максимальный декадный прирост этой индикативной ставки с первой декады марта 2022 года, когда она увеличилась на 11,923 п.п. - до 20,51% - вслед за повышением ключевой ставки ЦБ до рекордных 20% с 9,5%. Даже после подъема ключевой ставки в середине августа на 3,5 п.п. среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам прибавило лишь 1,085 п.п.

Только благодаря октябрьской прибавке прирост индикативной ставки по вкладам приблизился к августовскому скачку ключевой - за два месяца она увеличилась на 3,290 п.п., но в сентябре ключевая ставка была еще раз повышена, она прибавила 1 п.п., то есть ее суммарный подъем составил 4,5 п.п.

Больше всего во второй декаде октября по сравнению с первой декадой выросла средняя максимальная ставка по депозитам на срок от 181 дня до года - на 1,59 п.п., до 10,98%. Ее прирост за два с небольшим месяца, с первой декады августа, на 3,98 п.п. почти сравнялся с приростом за этот период средней максимальной ставки по депозитам на срок от 91 до 180 дней - на 4,05 п.п., до 11,27% (во второй декаде октября рост составил 0,11 п.п.). Прирост этих двух категорий вкладов с начала августа до середины октября был ближе всего к росту ключевой ставки за это время.

Средняя максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней увеличилась во второй декаде октября на 0,32 п.п., до 9,51%, с начала августа она выросла на 3,37 п.п.

Средняя ставка для депозитов на срок более года выросла за вторую декаду октября на 0,56 п.п. - до 10,57%, ее прирост с начала августа составил 1,80 п.п.

В состав десяти банков, на основе данных которых ЦБ осуществляет подекадный мониторинг среднего арифметического значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов), во второй декаде октября наряду с уже названным МКБ вошли также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.