Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 11,1% - до 125,4 млрд рублей по сравнению со 141,1 млрд рублей прибыли в 2022 году, сказано в годовой отчетности банка.

Чистая прибыль Райффайзенбанка за 9 месяцев 2023 года составила 93 млрд рублей. Таким образом, в IV квартале банк заработал 32,4 млрд рублей прибыли (в третьем квартале - 34,7 млрд рублей).

Расходы банка на резервы в 2023 году составили 15,4 млрд рублей, что на 35,5% меньше расходов в 2022 году (23,9 млрд рублей).

Чистый процентный доход банка до вычета резервов в 2023 году вырос на 37% - почти до 112 млрд рублей, после вычета резервов - на 67% - до 96,6 млрд рублей.

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в 2023 году составили почти 3 млрд рублей против 54 млрд рублей в 2022 году.

Комиссионные доходы в 2023 году почти не изменились, составив 77,3 млрд рублей, комиссионные расходы выросли на 21% - до 12,3 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 2,041 трлн рублей, сократившись за год на 2,4%. Этот показатель в IV квартале снизился практически на 11%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 3% - до 1,270 трлн рублей. Этот показатель в IV квартале сократился на 5,9%.

Средства клиентов в 2023 году снизились на 8,2% - до 1,466 трлн рублей.

Собственные средства банка на 31 декабря 2023 года достигли 427,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 40%, в IV квартале - на 8,3%.

Райффайзенбанк по итогам 2023 года занимал 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".