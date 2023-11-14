ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Ким, аккумулировавший в течение года ряд лизинговых и производственных активов, включая российские "дочки" CNH Industrial и Volvo, приобрел российскую лизинговую компанию из периметра японской Mitsubishi - MC Intermark Auto (ООО "МСИА"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, сделка была закрыта 3 ноября. Покупателем лизинговой "дочки" Mitsubishi стал принадлежащий Киму и его партнерам фонд ExpoCapital (ООО "Экспокап"), который в феврале приобрел лизинговую и факторинговую компании производителя сельхозтехники CNH Industrial - ООО "ИФС Лизинг" (ранее - ООО "СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия") и ООО "ИФС Капитал" (ранее - ООО "СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия").

Как сообщалось, Ким и его партнеры в начале осени этого года также получили контроль в ряде российских дочерних компаний шведского производителя грузовиков и спецтехники Volvo. В частности, бывший завод Volvo Trucks в Калуге (ООО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - АО(Н) "Вольво Восток") возглавил первый зампред правления принадлежащего Киму Экспобанка Алексей Санников.

MC Intermark Auto, по данным сайта компании, основана в 2004 году и на тот момент являлась пионером операционной аренды автомобилей в России. Компания управляла парком более 2 тыс. машин, работая в 150 городах. В 2019 году MC Intermark Auto вошла в периметр японской Mitsubishi Corporation.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "МСИА" в 2022 году выросла в 1,6 раза, до 3,6 млрд руб.; чистая прибыль подскочила в 5,4 раза, до 431 млн руб.