Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Промышленные инвестиции" в ближайшие недели начнет процесс перезапуска бывшего завода Volvo Trucks в Калуге, первые грузовики предполагается выпустить до конца 2023 года, сообщила пресс-служба городской управы.

"Технологический процесс перезапуска предприятия, на котором вновь будут собирать отечественные грузовики, начнется в ближайшие недели. Промышленная группа активно инвестирует в производство и привлекает индустриальных партнеров, в том числе, ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами из стран Азии. Первые грузовики должны сойти с конвейера в этом году", - отмечается в сообщении.

В перспективе планируется расширение номенклатуры специализированной автопродукции и после стабилизации производственно-технологического цикла - увеличение объемов производства.

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks - АО "Автомобильное моторное общество" (АМО, входит ГК "Промышленные инвестиции") завершило первый этап перевода сотрудников этого предприятия в свою структуру. Сейчас компания готовится к оформлению еще части специалистов. Остальным на время перезапуска производства предлагается несколько вариантов занятости, отметили в управе.

На заводе открыта ярмарка вакансий для сотрудников, которые рассматривают другие компании для трудоустройства. Вакансии предлагают машиностроительные предприятия ГК "Промышленные инвестиции", а также промышленный партнер АМО - завод "Урал".

В конце августа 2023 года АО "Стоков машинное оборудование" (бывший завод Volvo Trucks) и ООО "Стоков компоненты" были приобретены группой "Астон" (подконтрольна бизнесмену Игорю Киму - ИФ), которая искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники. Таким партнером стала группа компаний "Промышленные инвестиции".

Стороной сделки выступило недавно созданное АО "Автомобильное моторное общество". АМО рассматривает в числе промышленных партнеров автозавод "Урал" и допускает также привлечение азиатского партнера в будущем.

В состав ГК "Промышленные инвестиции", близкой к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, в частности, входят бренд строительно-дорожной техники UMG (ООО "СДМ", раннее входившее в "Объединенную машиностроительную группу", которая принадлежала Стрежневу), новый металлургический бизнес ООО "Литье и поковки" (Нижний Новгород), лизинговое ООО "Спецтехника лизинг" (Москва).