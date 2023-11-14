"Магнит" в III квартале нарастил выручку на 6%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Магнит" в III квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году до 628,5 млрд рублей, сообщила компания.

Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения трафика на 0,6%.

Розничная выручка магазинов "Магнит" в отчетном периоде составила 554,3 млрд рублей, что предполагает рост на 8,1%; количество магазинов выросло на 6,6% до 26,5 тыс.

Магазины "Дикси" показали снижение выручки на 0,9% до 69,6 млрд рублей, количество магазинов выросло на 0,5% до 2,3 тыс.

Совокупное количество магазинов увеличилось на 6,1% до 28,7 тыс. Общая торговая площадь возросла на 5,8% до 9,9 тыс. кв. м.

Валовая прибыль группы в III квартале 2023 года увеличилась на 7,8% до 145,3 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,1%.

Показатель EBITDA сократился на 0,9% до 42,4 млрд рублей, рентабельность по показателю составила 6,7% против 7,2% годом ранее.

Чистая прибыль увеличилась на 7,8% до 17,6 млрд рублей.

На 30 сентября чистый долг по МСФО 16 составил 628,5 млрд рублей против 575,7 млрд рублей на 30 июня. Соотношение чистый долг к EBITDA - 2,4х. CAPEX вырос на 93,5% - до 16,3 млрд рублей в III квартале 2023 года.