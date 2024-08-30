"Магнит" в I полугодии нарастил выручку на 18,8%, до 1,46 трлн рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Общая выручка ритейлера "Магнит" в I полугодии 2024 года увеличилась на 18,8%, составив 1,46 трлн рублей, говорится в отчете компании.

Чистая розничная выручка повысилась на 20,3% и достигла 1,45 трлн рублей.

LfL-продажи за отчетный период увеличились на 10,7% на фоне роста среднего чека на 9,9% и трафика на 0,7%.

Основную долю выручки генерируют магазины "у дома" "Магнит", они нарастили выручку на 18,1%, до 995,7 млрд рублей. Выручка "Дикси" также увеличилась - на 14,4%, до 158,1 млрд рублей. Формат супермаркетов, который включает "Магнит Семейный" и "Магнит Экстра", продемонстрировал рост выручки на 5,2%, до 127,9 млрд рублей, дрогери-сеть - на 15,1%, до 108,9 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла на 17%, до 327,3 млрд рублей, рентабельность - 22,4% против 22,7% во I полугодии 2023 года. Снижение валовой маржи связано с увеличением интенсивности промо и роста логистических расходов и потерь.

EBITDA в отчетном периоде уменьшилась на 5,6%, до 77,2 млрд рублей. Рентабельность по показателю понизилась до 5,3% с 6,7% годом ранее на фоне динамики валовой рентабельности и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

Чистая прибыль сократилась на 39,9%, до 22,4 млрд рублей.

Чистый долг ритейлера по МСФО 16 на 30 июня 2024 года - 744,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.

Капитальные затраты в I полугодии удвоились и достигли 53,1 млрд рублей. Компания связывает рост показателя с существенным обновлением парка грузовых автомобилей и реализацией программой редизайна.

Торговая площадь выросла на 6,4% год к году. За I полугодие было открыто 944 магазина (чистый показатель с учетом закрытий)

"Рост общей выручки и рост LFL продаж в июле-августе 2024 года превысил средние показатели за I полугодие на фоне улучшения LFL трафика. При этом рост LFL среднего чека остается сильным благодаря маркетинговым кампаниям и улучшениям в магазинах", - комментирует компания операционные результаты за июль-август.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%.