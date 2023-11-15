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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают снижение на Московской бирже в среду утром. Доллар опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, евро торгуется по направлению к 97 руб., китайский юань - к 12 руб.

Курс доллара в 10:35 по московскому времени составил 90,02 руб./$1, опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар опускался до 89,99 руб. Евро при этом торговался на отметке 97,83 руб./EUR1 - минус 29,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45,2 копейки - до 93,53 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 5,6 копейки - до 12,41 руб.

В комментарии ситуации на валютном рынке от аналитиков Росбанка говорится, что вероятны попытки тестирования парой рубль/доллар отметки 90 руб./$1. Аналитики Росбанка отмечают, что тренд на ослабление рубля развернулся в октябре, когда, оттолкнувшись от максимума года 102,3 руб./$1, пара USD/RUB трижды вплотную подходила к 91,5 руб./$1. В качестве наиболее значимого повода к укреплению эксперты банка рассматривают решение вернуть обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров.

"Причем это решение наслоилось на рекордные для 2023-го выплаты налогов в октябре - отток рублевой ликвидности в бюджет составил 4,2 трлн руб., - подчеркивается в комментарии. - Заметим, что контроль за экспортной выручкой удерживает объемы биржевых торгов высокими даже по окончании налоговой недели. Повышение Банком России ключевой ставки до 15% годовых выступило вспомогательным аргументом для рубля, учитывая медленное торможение экономической активности и спроса на импорт. До конца года USD/RUB может начать тестировать отметку 90 руб./$1 с оглядкой на решение Банка России возобновить операции покупки валюты для пополнения ФНБ (ожидается в ноябре)".

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