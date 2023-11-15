Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 5 июля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают активно дешеветь на Московской бирже в среду днем. Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 5 июля, доллар - ниже 90 руб. впервые с 27 июля, китайский юань торгуется по направлению к 12 руб.

Курс евро в 12:16 составил 96,99 руб./EUR1, опустившись на 1,14 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 89,27 руб./$1, потеряв 1,34 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,25 рубля - до 92,74 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 16 копеек - до 12,31 руб.

"Основной причиной падения мировых резервных валют по отношению к рублю является, безусловно, обязательная продажа валютной выручки экспортерами - мера, которая неоднократно доказывала эффективность в тех случаях, когда правительству было необходимо спасти рубль от девальвации. Другими факторами укрепления рубля являются высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ, вкупе с ожиданиями ее нового повышения в декабре, а также высокие цены на нефть", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.