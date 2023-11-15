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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по заключенным 1 и 2 ноября сделкам с иностранными ценными бумагами, они начнутся 17 ноября, сообщила торговая площадка.

Гендиректор "СПБ биржи" Евгений Сердюков 10 ноября сообщил, что днем ранее была запущена процедура поставки и расчетов между участниками рынка по зависшим из-за введения санкций сделкам. У торговой площадки накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней, отмечал он. Биржа ожидала, что расчеты завершатся 13 ноября.

"Задержка расчетов "СПБ биржи" с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов с "СПБ биржей" из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами", - объяснила биржа 15 ноября.

"СПБ биржа" и ее иностранные контрагенты продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC, добавили в компании.

Биржа утвердила несколько сценариев действий, направленных на обеспечение доступа инвесторов к активам. Менеджмент "СПБ биржи" действует в соответствии с утвержденными сценариями.

США 2 ноября внесли "СПБ биржу" в санкционный SDN List и выпустили лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.

После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были остановлены. Торги российскими бумагами биржа возобновила 3 ноября.

6 ноября биржа сообщила, что торги иностранными бумагами приостановлены для проведения комплаенс-процедур и что консультации с российскими и иностранными контрагентами займут не менее семи рабочих дней.

"СПБ биржа" - основная площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами на российском рынке. На ней обращается свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF.

SDN List СПБ биржа США Банк России Евгений Сердюков
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