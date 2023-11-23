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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" сообщил, что с 24 ноября приступит к принудительному закрытию непокрытых коротких позиций ("шорты") по всем иностранным бумагам на "СПБ бирже".

"Сделки по закрытию таких коротких позиций будут осуществляться брокером на внебиржевом рынке по рыночной цене, сформировавшейся на внешних торговых площадках (NYSE, NASDAQ) на момент закрытия позиций", - сказано в сообщении.

Ранее "Цифра брокер" информировал, что до 7 ноября продолжит принимать в качестве обеспечения по маржинальным сделкам иностранные бумаги, которые торгуются на "СПБ бирже", потом они будут исключены из этого списка.

2 ноября "СПБ биржа" попала под блокирующие санкции Минфина США. После этого решения торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Сейчас биржа совместно с юридическими консультантами прорабатывает сценарии разблокировки клиентских активов.

NYSE NASDAQ СПБ биржа США Цифра брокер
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