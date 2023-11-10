"СПБ биржа" ждет 13 ноября проведения расчетов по зависшим из-за санкций сделкам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения в отношении "СПБ биржи" санкций, могут быть проведены в понедельник, сообщил в видеообращении ее гендиректор Сергей Сердюков.

По его словам, иностранные посредники, как из дружественных, так и недружественных юрисдикций, в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение бумаг.

"И потребовали от нас провести процедуру комплаенса. Мы стартовали проведение этой процедуры, в то же время мы были вынуждены приостановить торги, и сейчас нам доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций", - отметил Сердюков.

"Для того, чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка здесь, на "СПБ бирже", мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Из-за текущей ситуации нам удалось получить полную информацию только вчера, в этот момент мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник", - объяснил Сердюков.

Он также отметил, что параллельно с проведением комплаенс-процедуры с иностранными посредниками биржа обратилась к международным юристам, специализирующимся на санкциях, для того, чтобы разработать вместе с ними, с участниками рынка и Центробанком порядок действия инвесторов для получения ценных бумаг или продажи.

"После согласования этот порядок будет опубликован", - сказал Сердюков.

Минфин США 2 ноября внес "СПБ биржу" в SDN List. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были остановлены.

Торги российскими бумагами биржа возобновила 3 ноября.

6 ноября биржа сообщила, что торги иностранными бумагами приостановлены для проведения комплаенс-процедур и что консультации с российскими и иностранными контрагентами займут не менее семи рабочих дней.

"СПБ биржа" - основная площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами на российском рынке. На ней обращается свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF.