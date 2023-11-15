Renault может начать продажу акций Nissan в начале 2024 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Renault SA начнет продавать акции своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. в ближайшем будущем, возможно, в начале 2024 года, сообщил главный исполнительный директор французской компании Люка де Мео в интервью агентству Bloomberg.

Продажу акций, по его словам, будет координировать Nissan.

"Никто не хочет, чтобы большое количество акций появилось на рынке в один момент", - отметил глава Renault.

В июле этого года Renault и Nissan утвердили план ребалансировки перекрестного владения акциями, в соответствии с которым они будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы продать их в дальнейшем.

Средства от продажи акций Renault могла бы направить на поддержку производителя электромобилей Ampere, выделенной в самостоятельную компанию 1 ноября, отмечают эксперты.

Люка де Мео по-прежнему нацелен на проведение IPO Ampere в апреле или мае, однако он не исключает возможности того, что компания отложит эти планы, если поймет, что не сможет разместить акции из расчета оценки ее бизнеса в 8-10 млрд евро.

Акции Renault прибавляют в цене 2,2% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,4%.