Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Выделенная из Renault Ampere объявила планы по продажам электромобилей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ampere, бывшее подразделение французской Renault SA по выпуску электромобилей и программного обеспечения для них, объявила, что планирует получить в 2025 году выручку свыше 10 млрд евро. Объем продаж в этот год ожидается в районе 300 тысяч электромобилей.

В 2031 году Ampere намерена реализовать около 1 млн машин, в результате чего выручка превысит 25 млрд евро, приводит данные компании MarketWatch.

Ampere завершила выделение из Renault и стала отдельной компанией 1 ноября в рамках подготовки к IPO. Размещение запланировано на первое полугодие 2024 года, но точная дата будет зависеть от рыночных условий.

Главный исполнительный директор обеих компаний Люка де Мео в сентябре говорил, что оценка Ampere по итогам IPO может составить 8-10 млрд евро. Однако аналитики считают, что она будет гораздо ниже. В частности, эксперты UBS прогнозируют 3-4 млрд евро.

Renault сохранит за собой мажоритарную долю в Ampere после IPO.

Renault Ampere Люка де Мео Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goodyear объявила о трансформации бизнеса, глава компании покинет ее в 2024 г.

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 5 июля

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

Авдолян и Исаев продали активы "Сибантрацита"

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Нефть Brent подорожала до $82,7 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,7 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });