Выделенная из Renault Ampere объявила планы по продажам электромобилей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ampere, бывшее подразделение французской Renault SA по выпуску электромобилей и программного обеспечения для них, объявила, что планирует получить в 2025 году выручку свыше 10 млрд евро. Объем продаж в этот год ожидается в районе 300 тысяч электромобилей.

В 2031 году Ampere намерена реализовать около 1 млн машин, в результате чего выручка превысит 25 млрд евро, приводит данные компании MarketWatch.

Ampere завершила выделение из Renault и стала отдельной компанией 1 ноября в рамках подготовки к IPO. Размещение запланировано на первое полугодие 2024 года, но точная дата будет зависеть от рыночных условий.

Главный исполнительный директор обеих компаний Люка де Мео в сентябре говорил, что оценка Ampere по итогам IPO может составить 8-10 млрд евро. Однако аналитики считают, что она будет гораздо ниже. В частности, эксперты UBS прогнозируют 3-4 млрд евро.

Renault сохранит за собой мажоритарную долю в Ampere после IPO.