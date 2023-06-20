Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон обратился с иском к японскому автопроизводителю на сумму более $1 млрд, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

В иске, поданном в кассационный суд Ливана, отмечается, что увольнение из Nissan и последующий арест Гона нанесли "глубокий урон" его финансам и репутации.

"Серьезные обвинения, выдвинутые в отношении меня, останутся в умах людей на годы", - заявил Гон в иске. Он отметил, что "будет страдать от обвинений до конца своей жизни, поскольку они будут иметь устойчивые последствия, хотя основаны лишь на подозрениях".

Более двух десятилетий назад Гон спас от краха Nissan, испытывавшую серьезные трудности до получения вливаний от французской Renault. Гон был одним из архитекторов альянса Renault-Nissan и со временем возглавил как обе компании, так и весь альянс.

Один из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении. Nissan приняла решение уволить Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года ему пришлось уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн, а в декабре он сбежал из Японии в Ливан, провернув сложную операцию. Гон вылетел из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого он был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле менеджер был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Гон отвергает предъявленные ему обвинения и утверждает, что стал жертвой сговора топ-менеджеров Nissan, желавших заблокировать слияние компании с Renault.