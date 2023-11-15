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Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 2,9% с 2,8%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года оценивается на уровне 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова оценку Росстата за III квартал.

Таким образом Минэкономразвития повысило свою оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года с 2,8% до 2,9%.

Росстат ранее в среду опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ в III квартале 2023 года (при этом Росстат не публиковал данные за 9 месяцев) - рост на 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

Данные Росстата оказались лучше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал рост в III квартале на 5,2%), расчетов Минэкономразвития (также рост на 5,2%) и оценки ЦБ (рост на 5,1%).

"Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий замминистра Крючковой.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедление годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

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