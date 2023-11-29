Динамика российского ВВП в III квартале сложилась выше ожиданий ЦБ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Динамика ВВП России в третьем квартале 2023 года сложилась лучше ожиданий, но официальный прогноз Банк России пока не меняет, заявил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Должен отметить, что результаты третьего квартала, цифры ВВП, которые Росстат опубликовал, они оказались лучше, чем ожидалось", - сказал он.

ЦБ в октябре 2023 года повысил прогноз по росту ВВП на 2023 год до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% в сентябре. Очередное опорное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, по итогам которого публикуется обновленный макроэкономический прогноз, пройдет уже в 2024 году - 16 февраля.

"Поживем, увидим. Мы официальный прогноз не меняем. У нас следующий прогнозный раунд будет уже в следующем году", - ответил Морозов на вопрос, есть ли вероятность того, что рост ВВП в 2023 году превысит 3%.

Ранее Росстат сообщил, что рост ВВП в III квартале 2023 года составил 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост российского ВВП в 2023 году на 2,8%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников недавно заявил, что рост экономики в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.