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Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Население на фоне роста привлекательности ставок по вкладам в сентябре-октябре вернуло в банки 200 млрд рублей, ЦБ ожидает, что приток депозитов в ближайшие месяцы продолжится, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Произошел очень важный перелом в поведении граждан, они стали возвращать наличные в банки. За сентябрь и октябрь на депозиты вернулись 200 млрд рублей. Вы помните, весной и осенью прошлого года были большие оттоки из банковских вкладов, люди предпочитали держать сбережения при себе, но сейчас все понимают, что депозиты под 12%, 14% и даже 15% - это выгодно. И это тот результат, который мы обсуждали, повышая ключевую ставку. Рост депозитов, по нашей оценке, продолжится и в ближайшие месяцы", - сказала она.

"Почему это важно? Банки же кредитуют не на свои деньги, а на деньги вкладчиков. Устойчивый рост депозитов - это как раз важное условие для доступности инвестиционного кредитования", - добавила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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