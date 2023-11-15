Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банки топ-10 существенно повысили ставки по депозитам физлиц на сроки от полугода до года, средняя ставка этой категории вкладов стала наибольшей среди вкладов другой срочности после заявлений Банка России о необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.

Как следует из материалов на сайте ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-1 на срок от на срок от 181 дня до года в первой декаде ноября составила 13,3%, она увеличилась за месяц, с первой декады октября, на 3,91 процентных пункта (п.п.) с 9,39%. Если в начале октября ее превышали средние максимальные ставки по вкладам на сроки более года (10,01%) и от 91 до 180 дней (11,16%), то в начале ноября средние ставки по этим категориям вкладов выросли соответственно до 12,4% и 13,16% и оказались ниже.

Первенство по размеру средней ставки перешло к вкладам на срок от полугода до года в третьей декаде октября, а до этого течение восьми месяцев с конца февраля 2023 года наибольшей среди других категорий вкладов была ставка по вкладам на срок от 91 до 180 дней.

Меньше всего за последний месяц увеличилась средняя максимальная ставка для вкладов на срок до 90 дней - она стала больше на 1,51 п.п., до 10,7%.

Изменение в структуре ставок депозитных вкладов произошло после публикации в третьей декаде октября обновленного макроэкономического прогноза ЦБ и очередного повышения ключевой ставки на 200 б.п., до 15% годовых. ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% и допустил превышение инфляцией цели в 2024 году, введя диапазон в 4-4,5% на следующий год. Средняя ключевая ставка на период с 30 октября и до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15-15,2%, ожидания по средней ключевой ставке на 2024 год повышены до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%.

Принятые решения сопровождались заявлениями руководителей ЦБ о том, что возврат инфляции к цели вблизи 4% к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов, а решение ставке на декабрьском заседании совета директоров регулятора будет зависеть от поступающих данных по инфляции (они пока фиксируют ее устойчивый рост) и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

Обобщенная индикативная ставка - среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по всем вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) банков топ-10 в первой декаде ноября резко выросла - она увеличилась по сравнению с третьей декадой октября на 1,531 п.п. (максимальный рост с первой декады марта 2022 года), до 13,567% (максимум со второй декады апреля 2022 года). За месяц, с первой декады октября, ее прирост составил 3,387 п.п. с 10,18%, за три месяца, с первой декады августа, предшествующей началу ускоренного повышения ключевой ставки - 5,421 п.п. (ключевая ставка за это время тала больше на 6,5 п.п.).

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.