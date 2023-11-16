ЦБ РФ вместе с кабмином обсудит вопрос дифференциации ставки по льготной ипотеке

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вместе с правительством обсудит предложение депутатов дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов населения в том или ином регионе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил рассмотреть возможность дифференциации ставки по льготной ипотеке в привязке к средним зарплатам по регионам.

"У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая", - отметил он, добавив, что в субъектах РФ, где средняя заработная плата ниже, ставка должна быть меньше.

"По нашему мнению, это, с одной стороны, позволит более активно гражданам участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ. С другой стороны, обеспечит одинаковую доступность денежных средств в рамках ипотечных программ для граждан нашей страны", - добавил Володин.

По его словам, дифференцированный подход к ставкам по ипотеке обсуждался на совете Госдумы и на профильных комитетах. "Считаем правильным вынести его на обсуждение с вами, с правительством РФ и постараться убедить, выработать решение с тем, чтобы выйти на те решения, которые позволят сбалансировать все эти вопросы", - заявил Володин.

Комментируя предложение депутатов, Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с правительством обсудит этот вопрос.

"Мы за адресность ипотеки, мы не против льготных программ, как иногда интерпретируют. Мы за то, чтобы льготные программы были адресными. То, что у нас есть массовая программа, привело к региональным перекосам, у нас значительная часть ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается инвестиционное жилье, то есть люди из других регионов стараются здесь купить жилье. И, конечно, нужно дифференцировать", - сказала она.

По ее словам, уровень доходов населения может быть одним из критериев дифференциации. "Мне кажется, надо еще посмотреть на уровень проникновения ипотеки (есть, где совсем мало выдают ипотеки, есть, где она развита) и жилищное строительство, потому что многим строительным компаниям очень невыгодно строить в небольших городах, это низкая прибыльность. Нужно посмотреть комплексно, как регионам, где есть недостаточная обеспеченность жильем, помочь. Может быть, одновременно выдавая субсидии строительным компаниям, которые там строят", - добавила она.

По мнению Набиуллиной, одним из критериев дифференциации может также стать разрыв цен на первичном и вторичном рынке жилья.

"По стране в целом он составляет 42%, но есть регионы, где этого нет, и там первичного рынка нет почти, нет новостроек, поэтому на первичном и вторичном рынке цены не расходятся", - отметила глава ЦБ.