В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доля льготных ипотечных программ по объему в выдаче к концу 2023 года в России достигнет 80%, сообщила пресс-служба "ДОМ.РФ".

"К концу года доля льготных программ в общей выдаче будет составлять порядка 70% по количеству и до 80% по объему. В текущих условиях меры господдержки будут оказывать стабилизирующее влияние на спрос на первичном рынке и рынке ипотеки в целом", - рассказал руководитель Аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

Объем выданной ипотеки по итогам года составит 1,9 млн рублей на 7,5 трлн рублей.

Также в пресс-службе ДОМ.РФ дополнили, что по итогам III квартала выдача ипотеки составила 625 тысяч кредитов на 2,5 трлн рублей. В октябре темпы замедлились. Спрос на "вторичку" снижается на фоне роста рыночных ставок до 16-17%, происходит переток покупателей на рынок первичного жилья.

"Доля ипотеки с господдержкой увеличилась с 43% в количественном выражении в начале III квартала до 53% в октябре и ее популярность продолжит расти", - подчеркнул Гольдберг.

Ранее аналитики "Домклик" Сбербанка выяснили, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России в октябре сократился на 15,6%, было выдано примерно 67,9 тысячи льготных кредитов.

При этом доля льготных программ по сравнению с сентябрем снизилась всего на 0,9% - до 50,9%. Кроме того, аналитики сообщили о том, что темпы ипотечного кредитования в октябре замедлились. Количество выдач составило 133,5 тыс. (-14,2% по сравнению с сентябрем), а их объем - 476,8 млрд рублей (-15,5%).