МТС в III квартале нарастила выручку на 16% - до 159,7 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в III квартале 2023 года получило выручку в 159,7 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA оказалась ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики ожидали выручку МТС в 156,2 млрд рублей, OIBDA - на уровне 62,8 млрд рублей.

Рост доходов обусловлен положительным вкладом всех бизнес-сегментов группы: базовых телеком-услуг, финтеха, розничного бизнеса (за счет восстановления продаж), а также рекламных технологий.

Сдерживающее влияние на показатель OIBDA оказали инвестиции в точки роста, расходы на персонал и единоразовые расходы.

Россия принесла группе МТС 156,7 млрд рублей выручки.

В отчетном периоде выручка от услуг связи увеличилась на 7,4% - до 112,4 млрд рублей.

МТС-банк принес группе 23,2 млрд рублей выручки, показатель вырос в годовом выражении на 26% за счет высоких темпов розничного кредитования и увеличения комиссионных доходов.

Продажи телефонов выросли на 51% - до 15,5 млрд рублей - на фоне эффекта низкой базы 2022 года и маркетинговых мероприятий. При этом компания сократила количество точек продаж на 12,5% - до 4 691.

Сегмент рекламных технологий нарастил выручку на 50% - до 9,6 млрд рублей, за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения базы клиентов.

Абонентская база МТС в РФ по итогам III квартала составила 80,8 млн против 80,2 млн годом ранее; количество экосистемных клиентов увеличилось на 11,4% год к году - до 14,2 млн.

Чистая прибыль МТС за III квартал составила 9 млрд рублей против 12,3 млрд рублей годом ранее, снижение обусловлено ростом финансовых расходов и амортизацией на фоне увеличения процентных ставок и продолжающихся капитальных вложений.

CAPEX МТС увеличился на 43,9% - до 22,3 млрд рублей - в связи с инвестициями в развитие телеком-инфраструктуры и растущих направлений группы.

На 30 сентября чистый долг МТС достиг 437,9 млрд рублей, увеличившись на 5,6% в годовом выражении. Общий долг составил 505,7 млрд рублей.

FCF без учета банка по итогам 9 месяцев составил 57,6 млрд рублей, увеличившись втрое.