МТС в IV квартале нарастила выручку на 18% до 168 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в IV квартале 2023 года получило выручку в 168 млрд рублей, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 3,9% год к году - до 56,7 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - хуже ожиданий. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали, что выручка составит 165,9 млрд рублей, а OIBDA - 59,3 млрд рублей.

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