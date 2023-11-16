Число заявок на пособие по безработице в США достигло максимума за три месяца

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это максимальный уровень почти за три месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 220,25 тыс. с пересмотренных 212,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросло до 1,865 млн по сравнению с пересмотренными 1,833 млн неделей ранее. Показатель повысился по итогам восьмой недели подряд и сейчас находится на максимальной отметке примерно за два года.

Эксперты в среднем ожидали увеличения до 1,847 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,834 млн.