Падение числа заявок на пособие по безработице в США превзошло прогноз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тысяч и составило 209 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тысячи, а не 231 тысячу, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 229 тысяч.

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