Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти на 1% и экспорт на 3%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,6%, экспорт - на 3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,584 млн б/с в августе. При этом он был на 25,5% меньше показателя за сентябрь прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в сентябре этого года составила 8,975 млн б/с против 8,918 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель упал на 18,7%.

Ирак в позапрошлом месяце увеличил экспорт нефти на 0,4% за месяц - до 3,438 млн б/с. Добыча повысилась на 1,6% и достигла 4,138 млн б/с. По сравнению с сентябрем 2022 года первый показатель снизился на 8,4%, второй - на 11,2%.

Производство нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце уменьшилось до 762 тыс. б/с по сравнению с 820 тыс. б/с в августе. Год назад показатель составлял 666 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в сентябре составили 486 тыс. б/с против 492 тыс. б/с месяцем ранее и 474 тыс. б/с в том же месяце 2022 года.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в сентябре снизили добычу нефти на 1% - до 12,920 млн б/с по сравнению с 13,053 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 4,8%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,2 млн б/с против 4,142 млн б/с в августе (рост на 1,4%) и 3,505 млн б/с в сентябре прошлого года (повышение на 19,8%).