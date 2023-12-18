Саудовская Аравия в октябре снизила добычу нефти на 0,4% и увеличила экспорт на 9,4%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в октябре сократила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,4%, при этом нарастила экспорт на 9,4%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,297 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,754 млн б/с в сентябре. При этом он был на 19% меньше, чем в октябре прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в октябре составила 8,94 млн б/с против 8,975 млн б/с в сентябре. В годовом выражении этот показатель упал на 18,4%.

Ирак увеличил экспорт нефти на 2,8% за месяц - до 3,534 млн б/с. Добыча повысилась на 1,2% и достигла 4,189 млн б/с. При этом по сравнению с октябрем 2022 года первый показатель снизился на 6,2%, второй - на 9,9%.

Производство нефти в Венесуэле в октябре выросло до 786 тыс. б/с по сравнению с 762 тыс. б/с месяцем ранее. Год назад показатель составлял 717 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в октябре составили 528 тыс. б/с против 486 тыс. б/с в сентябре и 541 тыс. б/с годом ранее.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в октябре снизили добычу нефти на 0,3% - до 13,2 млн б/с по сравнению с 13,236 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 6,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в октябре составлял 4,619 млн б/с против 4,157 млн б/с в сентябре (рост на 11,1%) и 4,146 млн б/с в октябре прошлого года (повышение на 11,4%).