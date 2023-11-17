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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Глава МИД Венесуэлы заявил, что его страна должна присоединиться к БРИКС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Венесуэла рассчитывает продвинуться в вопросе вступления в БРИКС при председательстве РФ в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.

"На встрече в Йоханнесбурге в Африке Венесуэла выступила в качестве партнера БРИКС. Сейчас мы ожидаем председательства России в БРИКС в 2024 году, чтобы сделать еще один шаг к вступлению в альянс", - сообщил глава МИД Венесуэлы в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его мнению, "Венесуэла должна быть частью БРИКС", так как "у нее есть энергетический и экономический потенциал".

"Венесуэла обладает влиянием в латиноамериканском регионе. Мы верим в то, что она станет частью БРИКС, хотя уже сейчас мы работаем со странами объединения, и наше сотрудничество будет только усиливаться. Мы надеемся, что под председательством России нас ожидает значительное продвижение, в частности в решении геополитических проблем, присутствующих в мире в данный момент", - подчеркнул дипломат.

Страны-участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Йоханнесбурге в августе.

Венесуэла БРИКС
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