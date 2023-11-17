Продажи Lada в России в ноябре планируются на 8% ниже октября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует реализовать на российском рынке в ноябре до 37,5 тыс. автомобилей Lada против рекордных 40,9 тыс. шт. в октябре, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

Он напомнил, что показатели в октябре было стали максимальными для компании за последние 10 лет. "План по продажам на ноябрь - чуть меньше 37,5 тыс. автомобилей. Пока мы движемся чуть ниже плана. Но, как правило, всегда к концу (месяца - ИФ) дилерские продажи догоняющим темпом наверстываются", - сказал Соколов.

Несмотря на ожидаемое помесячное снижение продаж Lada в ноябре - оно, как следует из приведенных цифр, должно превысить 8% - глава "АвтоВАЗа" отметил, что спрос на авторынке пока сохраняется.

"Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на ослабление курса рубля - хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения - тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется", - сказал Соколов.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" располагает достаточным для обеспечения спроса запасом автомобилей. "Я каждый день получаю сводку, и сегодня объем этих стоков составляет около 40 тыс. автомобилей, что соответствует месячному запасу", - сообщил Соколов.

Темп производства Lada, по его словам, сейчас наращивается, чтобы обеспечить необходимый сезонно обусловленный запас. "По производству мы сейчас идем немножко опережающим темпом, понимая, что нам надо произвести автомобили сейчас, и понимая, что в январе конвейер будет стоять, а надо обеспечить спрос в январе", - пояснил Соколов.

За январь-октябрь 2023 года на "АвтоВАЗе" было произведено 293 тыс. автомобилей, уточнил он. Продажи Lada в РФ за тот же период, как сообщалось, составили почти 283,5 тыс. шт., что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года.